شؤون فلسطينية

النخالة يتلقى اتصالاً من مسؤول إيراني كبير

النخالة يتلقى اتصالاً من مسؤول إيراني كبير
زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
تلقى زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اتصالاً هاتفياً من  مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران،علي أكبر ولايتي.

وأكد ولايتي وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيداً بالصمود والثبات الذي يسطره الشعب الفلسطيني وبسالة أبطال المقاومة الذين يدافعون عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم.

بدوره، شكر الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي إيران على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، واستعرض آخر التطورات داخل فلسطين لا سيما الأوضاع في القدس والضفة الغربية وما يرتكبه العدو من عدوان وارهاب يومي في المسجد الأقصى والقدس ومدن الضفة ومخيماتها وقراها.

وشدد النخالة أن "المقاومة الفلسطينية لن تتهاون أبداً في التصدي للعدوان الصهيوني وأن شباب المقاومة لديهم الشجاعة والقدرة على الرد وتصعيد العمل المقاوم بكل عزم وإصرار".

وأوضح أن "التهديدات الصادرة عن قادة الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاوميه البواسل وأن المقاومة ستمارس حقها الطبيعي والمشروع في التصدي والرد على أي عدوان".

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