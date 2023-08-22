تفاصيل اجتماع الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأردني

وجرى في اللقاء بحث القضية الفلسطينية وجهود تفعيل العملية السلمية في سياق التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وتأكيد أهمية مواصلة العمل على تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.



كما جرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد تنامياً مستمراً، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الذي نقل رسالة تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار.