شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد الطفل عثمان في الزبابدة

تشييع جثمان الشهيد الطفل عثمان في الزبابدة
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثمان الطفل عثمان عاطف أبو خرج (17 عاماً)، الذي استشهد متأثراً باصابته برصاص قوات الاحتلال، في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ثم أدَّوا الصلاة عليه في مسجد البلدة، قبل مواراته الثرى في المقبرة.

وعمّ الإضراب الشامل بلدة الزبابدة، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، حدادا على الشهيد أبو خرج.

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