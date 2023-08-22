العوض: لم يتم الاتفاق بعد على تشكيل لجنة المتابعة وموعد ومكان اجتماعها

واستدرك العوض في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لكن لم يتم الاتفاق بعد على تشكيلها وموعد ومكان اجتماعها".

وتوقع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد أن يتم عقد اجتماع قريب جداً، للجنة المتابعة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في العلمين المصرية.





وقال الأحمد في حديث مع إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه ربما يكون الاجتماع بداية الأسبوع القادم حتى تضع تفاصيل تنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماع العملين.





وكان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أكد في وقت سابق أنه ليس هناك اتفاق حتى الآن على تشكيل لجنة المتابعة التي يفترض أن تنبثق عن اجتماع الأمناء العامين.



