هيئة الأسرى: أوضاع صعبة يعيشها الأسرى المعتقلون داخل سجن "عصيون"

محمد نصر خليل إبراهيم : أعُتقل من البيت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ، تم تفتيش البيت و تكسير محتوياته بشكل عنيف و تم استخدام الكلاب في عملية التفتيش وتعرض المعتقل للضرب أثناء الاعتقال بواسطة الايدي و الارجل حيث قام اربعة جنود بطرحه أرضا وقاموا بضربه على بطنه ورجله كما قام الكلب بالهجوم عليه ونهش أطراف في جسده مما سبب له جروح مختلفة ليقتادوه الى عصيون حيث ما زال يقبع بداخله .



وناشدت الهيئة ، كافة الجهات الدولية المختصة للتدخل السريع لإنهاء هذه المعاناة بحقهم، كما طالبت لجنة الصليب الأحمر الدولية من أجل التدخل الفوري والعاجل لحماية أسرانا داخل سجون الاحتلال .



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هناك كارثة حياتية وصحية يعيشها المعتقلون في مركز "توقيف عتصيون"، والبالغ عددهم (32 معتقلا)، حيث يتم التفرد بهم من قبل إدارة السجن بشكل عنصري وتعسفي، ويسلبون منهم أبسط حقوقهم الأساسية، والتي نصت عليها كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.وأوضحت الهيئة ووفقا لزيارة محاميتها جاكلين الفرارجة أن الأسرى داخل مراكز التوقيف لا يوجد لديهم مياه ساخنه للاستحمام كما ويتم قطعها بدون مبرر، ونقص في الطعام المقدم لهم بالإضافة لتعرض عدد من الأسرى للضرب والتنكيل بهم أثناء اعتقالهم .وفي السياق ذاته نقلت المحامية شهادات اعتقال حيه لشبان تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنهم :عمر جمال محمد الخنافسة : أُعتقل من البيت الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، وتم تفتيش البيت و تكسيره وتخريب محتوياته وقلبها راسا على عقب،كما تعرض المعتقل للضرب أثناء الاعتقال بواسطة الايدي على بطنه وظهره ثم اقتادوه الى "معاليه أدوميم" حيث مكث هناك حتى التاسعة صباحا ثم احضر الى عصيون حيث ما زال يقبع داخله .محمد مازن عبد العزيز صافي : أُعتقل من البيت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ، وتم تفتيش البيت بشكل مخيف وتم عزله في غرفة منفصلة عن بقية أفراد العائلة كما تعرض المعتقل للضرب أثناء الاعتقال حيث قام الجنود بضربه بحائط الغرفة وقاموا بتصويره ، كما ألقي على ارض الجيب على ظهره وسط اقدام الجنود ، وأخذ الى منطقة "DCO في أريحا" حيث مكث حتى الثامنة صباحا ثم اقتادوه الى الى عصيون حيث ما زال يقبع بداخله .