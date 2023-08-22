شؤون فلسطينية

الأحمد: لقاء قريب للجنة متابعة مخرجات اجتماع العلمين

الأحمد: لقاء قريب للجنة متابعة مخرجات اجتماع العلمين
اجتماع الفصائل في العلمين المصرية
رام الله - دنيا الوطن
توقع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد أن يتم عقد اجتماع قريب جداً، للجنة المتابعة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في العلمين المصرية.

وقال الأحمد في حديث مع إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه ربما يكون الاجتماع بداية الأسبوع القادم حتى تضع تفاصيل تنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماع العملين.

وكان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أكد في وقت سابق أنه ليس هناك اتفاق حتى الآن على تشكيل لجنة المتابعة التي يفترض أن تنبثق عن اجتماع الأمناء العامين.

يشار إلى أن الرئيس عباس دعا في ختام الاجتماع لتشكييل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، لاستكمال الحوار الفلسطيني لإنهاء الانقسام.
  
 

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