دولي

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جندي خلال العدوان على جنين

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جندي خلال العدوان على جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تحقيق أجراه حول مقتل أحد جنوده خلال العدوان على مدينة جنين ومخيمها، في تموز/يوليو الماضي، أظهر أن هذا الجندي ويدعى دافيد يهودا يتسحاق، قُتل بنيران صديقة.

وبحسب التحقيق العسكري، فإن إطلاق النار على الجندي تم خلال انسحاب الجيش من مخيم جنين، فيما كانت الاشتباكات المسلحة داخل المخيم مستمرة.

وجاء في التحقيق أن "قوة إسرائيلية رصدت شخصا مشبوها وتحركات مشبوهة في أحد المباني وأطلقت النار باتجاهه، وعليه قتل الجندي نتيجة إطلاق النار في رصد خاطئ".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن مقتل أحد الجنود خلال اشتباكات جرت أثناء العدوان على مخيم جنين مطلع شهر يوليو الماضي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جندي خلال العدوان على جنين

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جندي خلال العدوان على جنين

ترامب يعلن موعد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات

ترامب يعلن موعد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات

وزير الخارجية الروسي يصل جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس

وزير الخارجية الروسي يصل جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس

صحيفة إسرائيلية: 2023 العام الأصعب منذ نهاية الانتفاضة الثانية

صحيفة إسرائيلية: 2023 العام الأصعب منذ نهاية الانتفاضة الثانية

النيجر تستعد لهجوم عسكري وشيك

النيجر تستعد لهجوم عسكري وشيك

شروط جديدة من أردوغان لانضمام السويد إلى حلف الناتو

شروط جديدة من أردوغان لانضمام السويد إلى حلف الناتو

في أعقاب عمليتي إطلاق النار.. كابينت الإسرائيلي يُقرر عقد اجتماع الأحد المقبل

في أعقاب عمليتي إطلاق النار.. كابينت الإسرائيلي يُقرر عقد اجتماع الأحد المقبل

أكسيوس: بايدن يدرس الاجتماع مع بن سلمان في قمة العشرين

أكسيوس: بايدن يدرس الاجتماع مع بن سلمان في قمة العشرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجهاد تنعى الشهيد عثمان أبو خرج

الجهاد تنعى الشهيد عثمان أبو خرج

صرف مخصصات الشهداء والجرحى الأسرى والمحررين غداً الأربعاء

صرف مخصصات الشهداء والجرحى الأسرى والمحررين غداً الأربعاء

حماس تنعى الشهيد الفتى أبو خرج وتؤكد استمرار مقاومة شعبنا

حماس تنعى الشهيد الفتى أبو خرج وتؤكد استمرار مقاومة شعبنا

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير ذاتي قي قلقيلية

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير ذاتي قي قلقيلية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 50 مواطنًا من الضفة الغربية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 50 مواطنًا من الضفة الغربية

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها الأسير عورتاني

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها الأسير عورتاني

هيئة الأسرى: سياسة الاقتحامات والاعتقالات لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لدحر الاحتلال

هيئة الأسرى: سياسة الاقتحامات والاعتقالات لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لدحر الاحتلال

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

منوعات

ما حقيقة استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل &quot;توحة&quot;؟

ما حقيقة استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل "توحة"؟

بالصور: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بملابس صيفية مثيرة من الساحل الشمالي

بالصور: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بملابس صيفية مثيرة من الساحل الشمالي

حمزة نمرة يعلن موعد طرح أغنيتة الجديدة &quot;عالم كدابة&quot;

حمزة نمرة يعلن موعد طرح أغنيتة الجديدة "عالم كدابة"

بعد صورتهم معاً.. هل عادت آيتن عامر لطليقها؟

بعد صورتهم معاً.. هل عادت آيتن عامر لطليقها؟

أول تعليق من إليسا بعد حذف يوتيوب أغنيتها الجديدة &quot;العقد&quot;

أول تعليق من إليسا بعد حذف يوتيوب أغنيتها الجديدة "العقد"

شاهد: ميريام فارس بإطلالة تفيض أنوثة وهي ترقص على أغنيتها &quot;الساحل الشمالي&quot;

شاهد: ميريام فارس بإطلالة تفيض أنوثة وهي ترقص على أغنيتها "الساحل الشمالي"

صورة: بسمة وهبة تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

صورة: بسمة وهبة تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

بعد تحذيره سابقاً.. التعليق الأول لنقابة الموسيقيين على ظهور محمد رمضان عارياً بحفله الأخير

بعد تحذيره سابقاً.. التعليق الأول لنقابة الموسيقيين على ظهور محمد رمضان عارياً بحفله الأخير

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

طلاق ضحى ومكس رسمياً يتصدّر الترند في العالم العربي

طلاق ضحى ومكس رسمياً يتصدّر الترند في العالم العربي

عربي

مصر تعلن اكتشاف نفطي جديد بخليج السويس

مصر تعلن اكتشاف نفطي جديد بخليج السويس

الكشف عن هوية سفير السعودية الجديد لدى إيران

الكشف عن هوية سفير السعودية الجديد لدى إيران

الصومال يحظر تطبيقات تواصل إجتماعي من بينها (تيك توك وتيليجرام)

الصومال يحظر تطبيقات تواصل إجتماعي من بينها (تيك توك وتيليجرام)

مسؤول عراقي: جاهزون لاستلام الكهرباء من الأردن

مسؤول عراقي: جاهزون لاستلام الكهرباء من الأردن