الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جندي خلال العدوان على جنين

رام الله - دنيا الوطنكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تحقيق أجراه حول مقتل أحد جنوده خلال العدوان على مدينة جنين ومخيمها، في تموز/يوليو الماضي، أظهر أن هذا الجندي ويدعى دافيد يهودا يتسحاق، قُتل بنيران صديقة.وبحسب التحقيق العسكري، فإن إطلاق النار على الجندي تم خلال انسحاب الجيش من مخيم جنين، فيما كانت الاشتباكات المسلحة داخل المخيم مستمرة.وجاء في التحقيق أن "قوة إسرائيلية رصدت شخصا مشبوها وتحركات مشبوهة في أحد المباني وأطلقت النار باتجاهه، وعليه قتل الجندي نتيجة إطلاق النار في رصد خاطئ".وسبق أن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن مقتل أحد الجنود خلال اشتباكات جرت أثناء العدوان على مخيم جنين مطلع شهر يوليو الماضي.