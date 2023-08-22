شؤون فلسطينية

صور.. بلدية غزة تشرع بإنشاء حديقة عامة على شاطئ البحر

صور.. بلدية غزة تشرع بإنشاء حديقة عامة على شاطئ البحر
بلدية غزة تشرع بإنشاء حديقة عامة على شاطئ البحر
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة بإنشاء حديقة عامة على تقاطع شارعي الرشيد مع "شارع 10" جنوب غرب المدينة ضمن جهود البلدية لتوفير مناطق ومساحات حرة لتنزه وجلوس المواطنين على شاطئ البحر.

وذكر رئيس قسم الإشراف في البلدية، م. محمد أبو مرق، أن مشروع الحديثة تبلغ مساحته الإجمالية نحو 3200 ومتراً مربعاً ويتكون من أربعة مناسيب مختلفة تضم جلسات عائلية ودورات مياه وكافيتريات، موضحاً أن الحديقة ستكون موائمة لذوي الاحتياجات الخاصة للنزول لشاطئ البحر بسهولة ويسر. 

وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء أربعة مناسيب مختلفة وهي منسوب شط البحر ومنسوب الممشى ومنسوب علوي ومنسوب الكورنيش وستضم هذه المناسيب دورات مياه، ودورات موائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرج لجلوس المتنزهين بمساحة تبلغ نحو 140 مترا مربعاً.

وتابع: أنه سيتم أيضاً إنشاء عدد 8 جلسات عائلية دائرية تتسع لنحو 40 فرد، وجلسات في المستوى العلوي من الحديقة، وتركيب ألعاب مختلفة للأطفال، وإنشاء 5 كافتيريات منهم اثنتان بشكل دائري.

وأردف أنه سيتم أيضاً إنشاء كراسي في مختلف المناسيب بالإضافة إلى ستة أدراج لتمكين المتنزهين من النزول لشاطئ البحر، بالإضافة إلى موائمة ممرات لنزول ذوي الاحتياجات الخاصة لشاطئ البحر والصعود للكورنيش بسهولة ويسر.

وبين أن المشروع يشمل أيضاً زارعة أشجار نخيل، وإنشاء شبكات إنارة في الحديقة وخلايا شمسية لتوفير الطاقة، وإنشاء شبكة ري مياه للمزروعات والأشتال في الحديقة، بالإضافة إلى تركيب معلم ( Land Mark ) كبير "أنا أحب غزة" في الحديقة.

ولفت رئيس قسم الإشراف، أن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 360 ألف دولار بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية ( GIZ )  فيما تبلغ مدة  تنفيذ المشروع 4 شهور.




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