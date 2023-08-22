جمعية المجلس العلمي تثمن قرار خادم الحرمين الشريفين تعيين السعودية سفيرا لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس جمعية المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ فؤاد أبو سعيد، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.وقال الشيخ فؤاد أبو سعيد:" نثمن ونبارك هذا القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس، مؤكداً أن هذه الخطوة فيها من دلالات سياسية مهمة في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي".وأردف الشيخ أبو سعيد:"إن مواقف مملكة العربية السعودية ثابته تجاه القضية الفلسطينية العادلة, والتي تؤكد على ضرورة توحيد المواقف وتعزيز العمل على الساحة الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".وقدم الشيخ أبو سعيد، شكر أهل فلسطين شعباً وقيادةً لمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعمة للشعب الفلسطيني، واسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، مثمنا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة الهامة، على طريق تعزيز العلاقات الاخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين.