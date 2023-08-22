البرغوثي: لا اتفاق على تشكيل لجنة المتابعة المفترض انبثاقها عن اجتماع الفصائل





وكان اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عقد في 30 من الشهر الماضي، في مدينة العلمين المصرية، برئاسة الرئيس محمود عباس.





ودعا الرئيس عباس في ختام الاجتماع لتشكييل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، لاستكمال الحوار الفلسطيني لإنهاء الانقسام.





رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، ليس هناك اتفاق حتى الآن على تشكيل لجنة المتابعة التي يفترض أن تنبثق عن اجتماع الأمناء العامين.