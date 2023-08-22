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الحلو: نحذر من انهيار قطاع تربية الدواجن بغزة وتراكم الديون على المزارعين

الحلو: نحذر من انهيار قطاع تربية الدواجن بغزة وتراكم الديون على المزارعين
تحذيرات بغزة من انهيار قطاع تربية الدواجن بغزة وتراكم الديون على المزارعين
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، مروان الحلو، اليوم الثلاثاء، من انهيار قطاع تربية الدجاج في ظل الاستمرار بالبيع دون سعر التكلفة. 

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن أسعار الدجاج منذ 80 يوماً متدنية بسعر 8.5 شيكل للكيلو، وتكلفته ما بين 9.5 شيكل إلى 10 شيكل مع الغلاء الفاحش للأعلاف.

وأكد أن الخسائر كبيرة وتقدر بمئات آلاف الشواكل، محذراً من تراكم الديون على مربي الدجاج، محملاً المسؤولية كاملة إلى موزعي الدواجن بغزة.

وناشد الحلو، الحكومة ووزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني إلى حماية ودعم المزارعين وفرض تسعيرة الحد الأدنى وهي 9.5 شيكل من أرض المزرعة لتفادي الخسارة.

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