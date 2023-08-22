الجهاد تنعى الشهيد عثمان أبو خرج

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن دماء الشهداء تزيد من جذوة الانتقام المشتعلة، وزفت في ذات الوقت الشهيد عثمان أبو خرج من جنين الذي استشهد برصاص الاحتلال.وأوضحت حركة الجهاد في بيان لها، أن الشهيد أبو خرج هو أحد مقاتلي وحدة الردع في سرايا القدس، واستشهد خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الزبابدة قضاء جنين فجر اليوم.وشددت الحركة أن هذه الجريمة تعكس رغبة الاحتلال وحكومته في استمرار عدوانه بحق أبناء شعبنا، مضيفةً "أن هذا الدم الطاهر سيشعل مزيداً من جذوة الثأر والغضب التي تتصاعد في كل الساحات رداً وانتقاماً".