ترامب يعلن موعد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه يوم الخميس المقبل في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى.وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إنه سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس" التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام.ووافق قاض في ولاية جورجيا على كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.وأمام ترامب و18 متهما آخرين معه في هذه القضية حتى ظهر الجمعة، لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا.