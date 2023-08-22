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شؤون فلسطينية

المطران حنا: ظاهرة الانتحار وانتشار آفة الاكتئاب وخاصة في غزة يجب أن تُعالج

المطران حنا: ظاهرة الانتحار وانتشار آفة الاكتئاب وخاصة في غزة يجب أن تُعالج
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن "حالات الانتحار التي نشهدها في الآونة الأخير إنما هي ظاهرة خطيرة تحتاج إلى معالجة واهتمام لكي لا تتكرر مثل هذه الحالات".

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نعرب عن اسفنا لتصاعد حالات الانتحار وخاصة في قطاع غزة مؤكدين بأن اللجوء للانتحار انما يعتبر جريمة فلا يجوز لاي انسان ايا كانت الاسباب ان يضع حدا لحياته بهذه الطريقة، ولا يجوز الاستهتار بخطورة هذه الظاهرة وتداعياتها.

وتابع: اننا ننظر بقلق الى تزايد حالات الانتحار وهنالك شريحة كبيرة من مجتمعنا الفلسطيني مصابة بالاكتئاب سواء كان هذا في غزة او في الضفة الغربية وهذا مؤشر مقلق يتطلب اخذه بعين الاعتبار من قبل المسؤولين وهنالك عوامل كثيرة تؤدي الى الاكتئاب وتؤدي ايضا الى اتخاذ قرار الانتحار الخاطئ والمرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا.

وشدد على أن سياسات الاحتلال والحصار المستمر على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي هي التي ادت الى ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة ناهيك عن تدني مستوى الخدمات لا سيما خدمات الصحة النفسية.

وقال المطران حنا: إن الشاب الذي انتحر مؤخرا وهو من سكان محافظة خانيونس قد توفي منتحرا بعد ان شنق نفسه ونحن نحمل السلطات الاحتلالية مسؤولية اقدام بعض شبابنا على الانتحار بسبب حالات اليأس والاحباط والاكتئاب نتيجة الوضع المعيشي والاقتصادي والحياتي.

وشدد على أن قطاع غزة اصبح اكبر سجن في العالم واهلنا هناك يعيشون في ظروف تكاد تكون اسوء من العالم الثالث بسبب الحصار والاوضاع المعيشية والحياتية الصعبة ونتمنى ونطالب بتعزيز الدعم الانساني لاهلنا في قطاع غزة ودعم صمودهم والعمل من اجل الحد من تداعيات الازمات الانسانية التي يسببها الحصار بحق اهلنا في غزة.

وتابع: اننا نعتبر الانتحار ومحاولات الانتحار جريمة ومرض ينبغي معالجته ونتساءل اين هي الجهات الرسمية من هذه الظاهرة وما هي الخطوات التي اخذتها من اجل مواجهة ظاهرة الاكتئاب ولجوء الشباب للهجرة.

وأعرب عن أمنيته بأن يكون هنالك اهتمام أكبر بقضايا ومشكلات الشباب خاصة والمجتمع الفلسطيني عامة ، فمعالجة مظاهر الاكتئاب واللجوء الى الانتحار تحتاج الى مبادرات عملية والوقوف الى جانب ابناء شعبنا في معاناتهم واحزانهم وآلامهم وما يتعرضون له من ظروف معيشية وحياتية صعبة.

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