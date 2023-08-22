حماس: استمرار سياسة هدم المنازل جريمة

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس، عن مدينة القدس، محمد حمادة أن استمرار سياسة الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية "جريمة ضد الإنسانية، وسلوك إرهابي لن يفلح في كسر شوكة شعبنا".وأشار حمادة إلى أن "هذه السياسة تعكس الحالة المتردية التي وصل إليها الاحتلال وقفزه عن كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان في الوقت الذي يدعي فيه حمايته للديمقراطية، داعيا العالم ومنظماته الإنسانية والحقوقية إلى الخروج من حالة الصمت وفضح هذه الجرائم والوقوف إلى جانب الضحية في وجه العدوان الصهيوني على القيم والأخلاق والمبادئ التي نصت عليها الشرائع الدولية".وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن جرائم الاحتلال مهما تصاعدت فإنها لن تفلح في كسر شوكة شعبنا أو إضعاف مقاومته أو التأثير في معنويات الحاضنة الشعبية للمقاومة، وأن هذا الشعب سيبقى على عهده مع القدس والمسجد الأقصى المبارك والشهداء حتى لحظة النصر والتحرير والعودة.