وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير ذاتي قي قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن (22 عاماً) صباح اليوم متأثراً بإصابته في حادث سير ذاتي على دراجة نارية وقع قبل يومين في مدينة قلقيلية.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً في حينه يفيد بوجود حادث سير مع وجود اصابة بليغة، على الفور توجهت مركبات الإسعاف وخبراء الحوادث إلى مكان الحادث حيث تبين بأن الحادث وفع نتيجة فقدان السيطرة على الدراجة النارية من قبل السائق، مما أدى إلى إصابته إصابة بليغة، نقل على اثرها إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.وأكد ارزيقات أن الأطباء أعلنوا عن وفاة الشاب متاثراً بإصابته البليغة، فيما باشر خبراء الحوادث التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.