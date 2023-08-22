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دولي

وزير الخارجية الروسي يصل جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس

وزير الخارجية الروسي يصل جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس
وزير الخارجية الروسي يصل جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صباح اليوم الثلاثاء، إلى جنوب إفريقيا، لحضور والمشاركة في قمة "بريكس".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيمثل روسيا في اجتماعات قمة "بريكس".

وفي وقت سابق أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة "بريكس" بصيغتها الـ15، عبر تقنية الفيديو.

وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبورغ في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، وتمت دعوة زعماء 54 دولة لحضورها.

وتضم مجموعة "بريكس"، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتشكل مساحة دولها ربع مساحة اليابسة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40% من سكان الأرض.

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