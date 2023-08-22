نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 50 مواطنًا من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 50 مواطنًا على الأقل من الضّفة، منهم 15 مواطناً من بلدة عبوين/رام الله جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقاً، و(13) مواطناً من الخليل، وغالبية المعتقلين هم أسرى سابقون واجهوا عمليات اعتقال متكررة على مدار السنوات الماضية.وقال نادي الأسير إن حملة الاعتقالات هذه تعتبر من أكبر الحملات منذ بداية العام، سبقها حملة اعتقالات في جنين خلال شهر تموز الماضي من العام الجاري 2023، عدا عن مجموعة من الحملات المتكررة التي نفذها الاحتلال في مناطق عدة من الضّفة خلال هذا العام.وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: رام الله، الخليل، قلقيلية، جنين، نابلس، طولكرم.ولفت نادي الأسير إلى أنّ عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال، رافقها عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تهديد العائلات وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين.يذكر أنّنا نشهد تصاعد مستمر في عمليات الاعتقال، لاسيما مع تصاعد المواجهة الراهنة مع الاحتلال، في محاولة مستمرة منه لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة.وأشار نادي الأسيـر، إلى أنّه ومنذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال أكثر من (4500) حالة.