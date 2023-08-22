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الصومال يحظر تطبيقات تواصل إجتماعي من بينها (تيك توك وتيليجرام)

الصومال يحظر تطبيقات تواصل إجتماعي من بينها (تيك توك وتيليجرام)
تيك توك
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاتصالات الصومالي جامع حسن خليف إن بلاده حظرت (تيك توك) وتطبيق المراسلة (تيليجرام) وموقع المراهنات الإلكتروني (وَن إكس بت) للحد من انتشار المحتوى غير اللائق والدعاية البذيئة.

وأوضح الوزير خليف أن "وزير الاتصالات يأمر شركات الإنترنت بوقف التطبيقات المذكورة أعلاه، والتي يستخدمها الإرهابيون والجماعات المنحرفة أخلاقيا باستمرار لنشر صور مروعة وتضليل الجمهور".

وكثيرا ما ينشر أعضاء حركة الشباب المتمردة مواد عن أنشطتهم على تيك توك وتيليجرام.

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