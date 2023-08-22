صحيفة إسرائيلية: 2023 العام الأصعب منذ نهاية الانتفاضة الثانية





وأضافت بأن هذه الأرقام لا تشمل قتلى العملية العسكرية في قطاع غزة عام 2014.





وقتل أمس الاثنين مستوطِنة وأصيب آخر في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (كريات أربع) فيما قتل مستوطنان يوم السبت في عملية إطلاق نار أخرى عند بلدة حوارة جنوب نابلس.





رام الله - دنيا الوطنوصفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عام 2023 بأنه العام الأصعب على إسرائيل منذ نهاية الانتفاضة الثانية.وقالت الصحيفة إن العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال 48 ساعة، و35 قتيلاً منذ بداية العام، تجعل من عام 2023 العام الأصعب من حيث عدد القتلى نتيجة العمليات في الضفة منذ نهاية الانتفاضة الثانية.