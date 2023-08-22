هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها الأسير عورتاني

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها الأسير ابراهيم عورتاني (23 عاما) من مدينة نابلس.وقالت محامية الهيئة شيرين عراقي، بعد زيارتها للأسير القابع في سجن جلبوع ، أنه و بتاريخ 12/03/2023، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف سيارة بوابل من الرصاص، كان بداخلها ابراهيم و رفاقه، حيث استشهد على أثر ذلك (عدي وجهاد شامي و محمد دبيق)، في حين حاول إبراهيم الهرب من السيارة والاختباء في مخزن قريب، إلا أن الجنود قاموا بملاحقته وإطلاق الرصاص باتجاهه ثم انهالوا عليه بالضرب بشكل عنيف، لدرجة انهم اعتقدوا انه فارق الحياة.بعدها أخذوه الى تجمع قريب للجيش، و بقي هناك من ساعات الظهيرة حتى اليوم التالي، تحت الشمس دون طعام أو شراب، وهو مكبل الأيدي و معصب الأعين.في اليوم التالي وفي ساعة متأخرة تم نقله الى حوارة حيث بقي هناك ليلة كاملة، ثم أنزل الى التحقيق في بيتاح تكفا، ومكث هناك 50 يوما متواصلة من التحقيق باستثناء أيام الجمعة والسبت، تعرض خلالها للتفتيش العاري والضرب والاهانة .و في سياق متصل قال الأسير وضاح البزرة- ممثل معتقل جلبوع- : " نعاني هنا من نسبة رطوبة عالية جدا نظرا لتواجد السجن في منطقة بيسان، و لا يمكن العيش والتأقلم مع درجات الحرارة العالية جدا و الرطوبة المرتفعة مع غياب أدنى مقومات الحياة، إضافة الى الاكتظاظ الكبير في أعداد الأسرى مما يزيد من صعوبة الأمر".