هيئة الأسرى: سياسة الاقتحامات والاعتقالات لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لدحر الاحتلال



وأضاف فارس: "الحقيقة تقول أن الحكومة الاسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو، هي امتداد حقيقي لكافة الحكومات الاسرائيلية السابقة، وكافة السياسات التي صدرت عنها كانت على امتداد لمسلسل الإجرام منذ بداية الاحتلال حتى اليوم، والفرق الوحيد الذي تمتاز به الحكومة الحالية أنها تمارس الجريمة علناً وبوقاحة".



وأوضح فارس أن الاعتقالات اليومية بالعشرات، وما يرافقها من اقتحام للبيوت وترهيب الأطفال والنساء والتنكيل بهم، وممارسة القتل والاعتقال، يولد البطولات الحقيقية للفتية والشبان الفلسطينيين، الذين لن تزيدهم هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاانسانية، الا مزيداً من الصمود والمقاومة ضد هذا الاحتلال البغيض.



ووجه فارس تحياته لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وللأسر والعائلات الصامدة، ولأبطالنا وماجداتنا داخل السجون والمعتقلات، مؤكداً على أن الهيئة وجدت لخدمة هذه الشريحة، ولن نبخل في بذل كل الجهود وتذليل كل العقبات للقيام بواجبنا، لأننا نقدر التضحيات الجسام المتراكمة على مدار العقود الماضية.

وقال فارس" المشهد الذي أصبحنا نستيقظ عليه يومياً، كما هو الحال الليلة الماضية وفجر اليوم في قرى الخليل ورام الله ونابلس وجنين، يدلل بشكل قاطع على أن من يدير "دولة الاحتلال" عصابة متطرفة من الحاقدين، الذين يجدون في الشعب الفلسطينية فريستهم ومبتغاهم لإشباع رغباتهم الانتقامية والاجرامية، ووصول المدعويين بن غفير وسموترتش الى سلطة الحكم، وتسلمهما وزارتين رئيسيتين في منظومة الاحتلال، يكشف الوجه الحقيقي لهذه العصابة الصهيونية".