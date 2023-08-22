مسؤول عراقي: جاهزون لاستلام الكهرباء من الأردن

رام الله - دنيا الوطنأكد العراق اليوم الثلاثاء، جهوزيته فنياً لاستلام كمية الطاقة الكهربائية من الأردن.ونصب العراق جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ33 وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، وأصبح جاهزا فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن، وفق ما قال رئيس الإدارة الحكومية المحلية في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، عماد مشعل.وأضاف أن تجهيز الكهرباء من الجانب الأردني إلى قضاء الرطبة سيكون نهاية آب الحالي، مبينا أن الخط جاهز فنيا وبانتظار تطبيق الاتفاقات مع الجانب الأردني، وفق ما نقل موقع (المملكة).وأوضح مشعل أن توريد الكهرباء من الأردن سينهي معاناة الانقطاع التام التي يعاني منها سكان المناطق الغربية من العراق.وتوقعت الحكومة الأردنية تشغيل خط الربط الكهربائي العراقي الأردني في أيلول المقبل، وفق ما أشار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.ووضع الجانبان حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.