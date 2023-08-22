قوات الاحتلال تعتقل 42 مواطناً بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 42 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وافادت مصادر امنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت الاسرى المحررين نادي عبد القادر الأطرش، ومحمود أبو داود، وأنس امير رصرص، وعرفات القواسمي، واكرم الشنتير، ونجليه صقر ومحمد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما اعتقلت قوات الاحتلال معين الزهور من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وزيد عمار عرعر من بلدة بيت امر شمال الخليل ، ومعروف وحيد أبو فارة، ورامي ابراهيم غنيمات، وبهاء خالد غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.
في السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال عدة مداخل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، ومداخل بلدات يطا وبيت كاحل وسعير وحلحول ودورا وبني نعيم وبيت امر، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطناً من بلدة عبوين شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت كلا من: وديع عباس مزاحم، وعبد الله باسم محارب، ورامي نافذ محارب، وعلاء بسام محارب، ونديم موسى حمد، ونواف حسين محارب، وخالد عبد السلام شكري، وأحمد شهاب محارب، وعمرو أحمد أنس، ومهند نضال عاطية، وباسم عبد الله محارب، ورزق رشدي دار حمد، ومحمد حمد الله عثمان، ومحمد عصمت محارب، وأحمد عبد اللطيف دار أحمد.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي تركمان، بعد مداهمة منزله في حي بطن الهوى بمدينة رام الله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مدينة طولكرم، بينهم أسير محرر.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر إياد أبو صلاح من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، ويحيى حجازي وبهاء شديد عقب مداهمة منازلهم، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في أحياء المدينة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة دون أن يبلغ عن إصابات.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة احتلالية اقتحمت شارع سفيان في المدينة واعتقلت المواطنين خضر السركجي، وعبد السلام القوقا بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأسير المحرر بشير أبو جش من قرية بيت دجن شرق نابلس، وزكريا خطاطبة من بيت فوريك شرق نابلس، وصلاح عبد الله حجة من برقة شمال غرب نابلس، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود الخاروف من مدينة قلقيلية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة عزون شرقا، وهم: وليد بلال عنايا، وقصي نزار شبيطة، وحمزة ضرار رضوان، وكنعان عمر البم، وعدي حمزة حسين.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من اعتقال منفذي عملية (كريات أربع)، جنوب الخليل، التي وقعت أمس الاثنين.
ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه تم الليلة الماضية اعتقال فلسطينيين اثنين من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب الخليل.
وحسب زعم المتحدث فإنه في التحقيق الأولي معهما، اعترف الاثنان بتنفيذ العملية، وسلما السلاح الذي استخدم في تنفيذها.
وأسفرت عملية إطلاق النار في الخليل أمس، عن مقتل مستوطِنة وإصابة آخر.
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