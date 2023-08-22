شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية كريات أربع

جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية كريات أربع
من مكان عملية إطلاق النار في كريات أربع
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من اعتقال منفذي عملية (كريات أربع)، جنوب الخليل، التي وقعت أمس الاثنين.

ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه تم الليلة الماضية اعتقال فلسطينيين اثنين من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب الخليل.

وحسب زعم المتحدث فإنه في التحقيق الأولي معهما، اعترف الاثنان بتنفيذ العملية، وسلما السلاح الذي استخدم في تنفيذها.

وأسفرت عملية إطلاق النار في الخليل أمس، عن مقتل مستوطِنة وإصابة آخر.

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