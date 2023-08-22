جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية كريات أربع
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من اعتقال منفذي عملية (كريات أربع)، جنوب الخليل، التي وقعت أمس الاثنين.
ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه تم الليلة الماضية اعتقال فلسطينيين اثنين من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب الخليل.
وحسب زعم المتحدث فإنه في التحقيق الأولي معهما، اعترف الاثنان بتنفيذ العملية، وسلما السلاح الذي استخدم في تنفيذها.
وأسفرت عملية إطلاق النار في الخليل أمس، عن مقتل مستوطِنة وإصابة آخر.
التعليقات