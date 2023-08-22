استشهاد شاب خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين





ووفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، فقد استشهد الشاب عاطف أبو خرج برصاص الاحتلال في بلدة الزبابدة.



وكانت مصادر أمنية، قالت إن شاباً أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر وتم نقله الى مستشفى الرازي في جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن مالك الشرقاوي بعد مداهمة منزل ذويه ومنازل أقربائه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بدة صانور ونشرت قناصة على اسطح أحد المنازل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي بلدة السيلة الحارثية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين المربي حسن مصطفى جرادات، وفارس حسني شواهنة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما.



رام الله - دنيا الوطناستشهد صباح اليوم الثلاثاء، شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب جنين.