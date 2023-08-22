شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون طقس فلسطين حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر: 1 - التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة. 2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 33-22 33-22 31-20 بيت لحم 33-22 33-22 31-20
رام الله والبيرة 32-21 32-21 30-19 طولكرم 33-25 33-25 31-23
نابلس 34-22 34-22 32-20 قلقيلية 33-25 33-25 31-23
جنين 37-24 37-24 34-22 سلفيت 33-22 33-22 31-20
طوباس 38-25 38-25 35-23 روابي 34-22 34-22 32-20
الخليل 32-21 32-21 30-19 غزه 32-26 32-26 31-25
أريحا 42-27 42-27 40-26 خانيونس 32-26 32-26 31-25
الأغوار الشمالية 40-25 40-25 38-24 رفح 33-25 33-25 32-24

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