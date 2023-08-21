"المباحث العامة" تٌوقف مطقاً للنار شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأوقفت دائرة مباحث محافظة شمال غزة - قسم التحري - مطلقًا للنار من مسدس ناري، في الهواء خارج إطار القانون في المحافظة.وأوضحت المباحث في تصريح أبرزه موقع وزارة الداخلية بغزة، أنه ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات، تم الاشتباه بالمدعو (م.ق) 26 عام، من سكان معسكر جباليا، وباستدعائه واستجوابه، أقر بما نسب إليه من تهمة، وبدلالته تم ضبط السلاح المستخدم.وأشارت المباحث إلى أنه جرى إحالة ملف القضية والمشتبه به للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.