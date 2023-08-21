كان: القبة الحديدية فشلت صباح اليوم في اعتراض الطائرة المسيرة من غزة
أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن القبة الحديدية فشلت صباح اليوم، في اعتراض الطائرة المسيّرة من غزة.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن القبة الحديدية أطلقت صواريخ صوب طائرة مسيرة فوق غزة، صباح الاثنين.
وكان الصحفي الإسرائيلي في موقع (والا) أمير بوخبوط، قد أفاد صباح اليوم بأن القبة الحديدية، نفذت عملية اعتراض في سماء حدود غزة.
ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فقد أفاد سكان في غلاف غزة عن تفعيل القبة الحديدية في منطقة (علوميم).
وأضافت: "يبدو أنها محاولة أخرى لاعتراض طائرة مسيرة من غزة".
وكان جيش الاحتلال أعلن مساء أمس الأحد، اعتراضه لطائرة مسيرة في سماء جنوب قطاع غزة.
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