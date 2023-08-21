شؤون فلسطينية

صور.. اشتية يستقبل 200 طفل وطفلة من قطاع غزة

صور.. اشتية يستقبل 200 طفل وطفلة من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، 200 طفل وطفلة من قطاع غزة من أكاديمية "تشامبيونز"، بحضور القائمين على الأكاديمية.

وقال اشتية: "اليوم وأنا استقبل أطفالنا من قطاع غزة الذين أدخلوا الفرح إلى قلوبنا، رسمت لوحة وَحّدت الوطن".

وأضاف: "الاحتلال المجرم الذي يمنع أبناءنا في قطاع غزة من رؤية الجبال في الضفة هو نفسه الاحتلال الذي يمنع أبناءنا في الضفة من رؤية البحر في غزة، ونحن على ثقة أننا سنهزم هذا الاحتلال، والوطن سيصبح واحدا، وسيلتقي السهل والبحر مع الجبل في القدس المحررة".

وتقدم اشتية بالشكر والتقدير للقائمين على إدارة الأكاديمية على جهدهم الكبير، داعيا إدارة الأكاديمية إلى تنظيم زيارات لعدد من أطفال الضفة إلى قطاع غزة على غرار الزيارات التي تنظم لأطفالنا من قطاع غزة إلى الضفة.

وأكد أن "أطفالنا هم نواة المستقبل وجيل الغد وأصحاب رسالة لحب الحياة والنجاح رغم الاحتلال، وأن أهم شيء هو النجاح، وأن فلسطين بحاجة إلى أشخاص ناجحين والعلم رافعة للوطن"، وحث الأطفال على استخدام التكنولوجيا للتعلم وليس للتسلية فقط.

وفي نهاية اللقاء، أجاب رئيس الوزراء على أسئلة الأطفال الذين أبدوا إعجابهم بجمال رام الله وفلسطين وجبال الضفة الغربية.












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