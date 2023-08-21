توقيع أول اتفاقية تعاون بين دولة فلسطين وجمهورية أوزباكستان

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي اليوم مع نظيره الاوزبيكي بختيور سعيدوف، اتفاقية تعاون تعنى بتأسيس لمشاورات سياسية وغيرها من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في العاصمة الاوزبيكية طشقند، وهي المحطة الاولى في جولته الرسمية لعدد من دول اسيا الوسطى بهدف تعزيز التعاون بين فلسطين وهذه الدول.واطلع الوزير المالكي نظيره الأوزبكي على اخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض وخاصة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمنظمة المستمرة تجاه ابناء شعبنا الفلسطيني في مختلف اماكن تواجدهم، وارهاب المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته الخاصة والعامة واستمرار فرض القيود على حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص وسياسة التدمير التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من استهداف مباشر بهدف تغيير معالمها العربية الاسلامية المسيحية من خلال فرض اجراءات احادية الجانب التي يدينها المجتمع الدولي ككل واستهدف النساء والأطفال والأوضاع المعيشية الصعبة.