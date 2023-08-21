نتنياهو: موجة عمليات "إرهابية" مُوجهة من إيران وأذرعها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا "في خضم موجة عمليات إرهابية موجهة من إيران وأذرعها، وفق زعمه.
وأضاف في تصريح له خلال زيارته لموقع عملية (كريات أربع): "أقدم الدعم الكامل لقادة الجيش الذين يعملون ليل نهار لحماية المستوطنين وعلينا جميعا أن ندعمهم".
هذا وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن نتنياهو ووزير الجيش، يؤاف غالانت لموقع عملية (كريات أربع) وسيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام من هناك
بدوره قال غالانت: "ما يجري من عمليات يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا".
وتابع: "سنتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة"، وفق زعمه.
كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، وصل إلى موقع عملية (كريات أربع) جنوب الخليل.
ويجري هاليفي تحقيقًا ميدانياً وتقييماً للوضع الأمني برفقة رئيس (شاباك)، وقائد المنطقة الوسطى وقائد فرقة الضفة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن إسرئيل في موجة عمليات "لم نشهدها منذ زمن طويل".
ووفق قناة (كان) الإسرائيلية نقلاً عن قائد القيادة المركزية في الجيش اللواء يهودا فوكس: "نحن في موجة عمليات لم نكن نشهد مثلها منذ زمن طويل".
وأضاف: "سنلاحق المنفذين في حوارة والخليل، وسنستخلص الدروس من هذه الأحداث".
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) يُقرر عقد اجتماعه يوم الأحد المقبل.
وفي قرار جديد لجيش الاحتلال، قال المتحدث باسمه إنه سيتم "تعزيز القوات العاملة في مناطق الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين اعتبارًا من اليوم".
جاء ذلك في أعقاب عمليتي إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، و(كريات أربع) شمال الخليل، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.
وقتل اثنان وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق النار التي شهدتها بلدة حوارة السبت الماضي، فيما قتلت إسرائيلية وأصيب آخر، في عملية أخرى شهدتها مستوطنة (كريات أربع) اليوم.
التعليقات