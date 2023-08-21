شؤون فلسطينية

نتنياهو: موجة عمليات "إرهابية" مُوجهة من إيران وأذرعها

نتنياهو: موجة عمليات "إرهابية" مُوجهة من إيران وأذرعها
نتنياهو وغالانت خلال زيارة موقع عملية كريات أربع
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا "في خضم موجة عمليات إرهابية موجهة من إيران وأذرعها، وفق زعمه.

وأضاف في تصريح له خلال زيارته لموقع عملية (كريات أربع): "أقدم الدعم الكامل لقادة الجيش الذين يعملون ليل نهار لحماية المستوطنين وعلينا جميعا أن ندعمهم".

هذا وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن نتنياهو ووزير الجيش، يؤاف غالانت لموقع عملية (كريات أربع) وسيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام من هناك 

بدوره قال غالانت: "ما يجري من عمليات يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا".

وتابع: "سنتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة"، وفق زعمه.

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، وصل إلى موقع عملية (كريات أربع) جنوب الخليل.

ويجري هاليفي تحقيقًا ميدانياً وتقييماً للوضع الأمني برفقة رئيس (شاباك)، وقائد المنطقة الوسطى وقائد فرقة الضفة.


 


وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن إسرئيل في موجة عمليات "لم نشهدها منذ زمن طويل".

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية نقلاً عن قائد القيادة المركزية في الجيش اللواء يهودا فوكس: "نحن في موجة عمليات لم نكن نشهد مثلها منذ زمن طويل".

وأضاف: "سنلاحق المنفذين في حوارة والخليل، وسنستخلص الدروس من هذه الأحداث".

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) يُقرر عقد اجتماعه يوم الأحد المقبل.

وفي قرار جديد لجيش الاحتلال، قال المتحدث باسمه إنه سيتم "تعزيز القوات العاملة في مناطق الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين اعتبارًا من اليوم".

جاء ذلك في أعقاب عمليتي إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، و(كريات أربع) شمال الخليل، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقتل اثنان وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق النار التي شهدتها بلدة حوارة السبت الماضي، فيما قتلت إسرائيلية وأصيب آخر، في عملية أخرى شهدتها مستوطنة (كريات أربع) اليوم.


أخبار ذات صلة

نتنياهو: موجة عمليات &quot;إرهابية&quot; مُوجهة من إيران وأذرعها

نتنياهو: موجة عمليات "إرهابية" مُوجهة من إيران وأذرعها

حريات: الأسرى الإداريون في سجن عوفر مستمرون في خطواتهم النضالية

حريات: الأسرى الإداريون في سجن عوفر مستمرون في خطواتهم النضالية

فصائل بغزة: حريق الأقصى أحرق قلوبنا ولكن المقاومة ردت عليه بتحويل حياة الاحتلال لجحيم

فصائل بغزة: حريق الأقصى أحرق قلوبنا ولكن المقاومة ردت عليه بتحويل حياة الاحتلال لجحيم

كتائب الأقصى تتبنى عملية مستوطنة (كريات أربع) قرب الخليل

كتائب الأقصى تتبنى عملية مستوطنة (كريات أربع) قرب الخليل

صور.. إصابة ثمانية مواطنين بينهم صحفي في مواجهات شرق غزة

صور.. إصابة ثمانية مواطنين بينهم صحفي في مواجهات شرق غزة

&quot;التعليم العالي&quot; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بهنغاريا

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بهنغاريا

الصحة: إصابة حرجة جداً بمواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا

الصحة: إصابة حرجة جداً بمواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا

مسؤول عسكري إسرائيلي: نحن في موجة عمليات لم نشهد مثلها منذ زمن طويل

مسؤول عسكري إسرائيلي: نحن في موجة عمليات لم نشهد مثلها منذ زمن طويل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حريات: الأسرى الإداريون في سجن عوفر مستمرون في خطواتهم النضالية

حريات: الأسرى الإداريون في سجن عوفر مستمرون في خطواتهم النضالية

&quot;التعليم العالي&quot; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بهنغاريا

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بهنغاريا

صندوق إقراض الطلبة: تمديد فترة توقيع الكمبيالات للاستفادة من القروض الدراسية للفصل الدراسي الثاني

صندوق إقراض الطلبة: تمديد فترة توقيع الكمبيالات للاستفادة من القروض الدراسية للفصل الدراسي الثاني

الإسلامية المسيحية: 54 عاماً على جريمة إحراق الأقصى وما زال اللهيب مشتعلاً

الإسلامية المسيحية: 54 عاماً على جريمة إحراق الأقصى وما زال اللهيب مشتعلاً

صور.. إعادة بناء مقر وزارة العمل بغزة

صور.. إعادة بناء مقر وزارة العمل بغزة

الديمقراطية تدعو للنفير العام وتصعيد المقاومة

الديمقراطية تدعو للنفير العام وتصعيد المقاومة

في ذكرى إحراقه.. مفتي القدس يدعو المواطنين لشد الرحال للمسجد الأقصى

في ذكرى إحراقه.. مفتي القدس يدعو المواطنين لشد الرحال للمسجد الأقصى

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

منوعات

بعد صورتهم معاً.. هل عادت آيتن عامر لطليقها؟

بعد صورتهم معاً.. هل عادت آيتن عامر لطليقها؟

أول تعليق من إليسا بعد حذف يوتيوب أغنيتها الجديدة &quot;العقد&quot;

أول تعليق من إليسا بعد حذف يوتيوب أغنيتها الجديدة "العقد"

شاهد: ميريام فارس بإطلالة تفيض أنوثة وهي ترقص على أغنيتها &quot;الساحل الشمالي&quot;

شاهد: ميريام فارس بإطلالة تفيض أنوثة وهي ترقص على أغنيتها "الساحل الشمالي"

صورة: بسمة وهبة تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

صورة: بسمة وهبة تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

بعد تحذيره سابقاً.. التعليق الأول لنقابة الموسيقيين على ظهور محمد رمضان عارياً بحفله الأخير

بعد تحذيره سابقاً.. التعليق الأول لنقابة الموسيقيين على ظهور محمد رمضان عارياً بحفله الأخير

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

طلاق ضحى ومكس رسمياً يتصدّر الترند في العالم العربي

طلاق ضحى ومكس رسمياً يتصدّر الترند في العالم العربي

فيديو: داليدا خليل تظهر مجدداً وترقص على أنغام حفل عمرو دياب الأخير

فيديو: داليدا خليل تظهر مجدداً وترقص على أنغام حفل عمرو دياب الأخير

رقم خيالي.. كم بلغ سعر ساعة الذهب التي ارتداها عمرو دياب بحفل لبنان؟

رقم خيالي.. كم بلغ سعر ساعة الذهب التي ارتداها عمرو دياب بحفل لبنان؟

صور: الإعلامية أسماء إبراهيم تبهر الجمهور بإطلالة مستوحاة من باربي

صور: الإعلامية أسماء إبراهيم تبهر الجمهور بإطلالة مستوحاة من باربي

عربي

التعاون الإسلامي تصدر بياناً في الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تصدر بياناً في الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى

وزير أردني: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون دائماً للاعتقال والإبعاد والضرب والمضايقات

وزير أردني: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون دائماً للاعتقال والإبعاد والضرب والمضايقات

اليمن: جماعة الحوثي تستعد لعقد جولة &quot;حاسمة&quot; من المفاوضات مع الحكومة

اليمن: جماعة الحوثي تستعد لعقد جولة "حاسمة" من المفاوضات مع الحكومة

الأردن: لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

الأردن: لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية