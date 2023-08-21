حريات: الأسرى الإداريون في سجن عوفر مستمرون في خطواتهم النضالية





وأبدى الأسرى في بيان، استنكارهم لسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجن تجاههم، إذ أن جميعهم بحاجة إلى متابعات طبية بسبب تردي وضعهم الصحي، علماً بأن بعضهم وصل به المرض إلى مراحل متقدمة.





وأفاد المعتقلون الإداريون الذين تمت زيارتهم بأن الحركة الأسيرة موحدة في رفض هذه السياسة ومستمرة في برنامجها النضالي المتمثل بمقاطعة المحاكم، وإرجاع وجبتين يومياً، والخروج إلى الزنازين، وخوض إضرابات عن الطعام محدودة بسقف زمني وصولاً للمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية والشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام للتصدي لهذه السياسة وانهاء ملف الاعتقال الإداري.





رام الله - دنيا الوطنضمن الزيارات الدورية التي ينفذها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" للأسرى في سجن (عوفر)، قامت محامية المركز ليندا العبادي بزيارة خمسة أسرى من إداريين ومرضى وهم سالم زهران، ناصر الدين الصوفي، سالم زيدات، اسماعيل حلبية، وأيمن خضور، اطّلعت محامية المركز منهم على أوضاعهم الصحية.