شؤون فلسطينية

فصائل بغزة: حريق الأقصى أحرق قلوبنا ولكن المقاومة ردت عليه بتحويل حياة الاحتلال لجحيم

فصائل بغزة: حريق الأقصى أحرق قلوبنا ولكن المقاومة ردت عليه بتحويل حياة الاحتلال لجحيم
إحراق المسجد الأقصى عام 1969
رام الله - دنيا الوطن
أكد الفصائل الفلسطينية، بغزة، اليوم الاثنين، بأن الاحتلال يواصل جرائمه بحق القدس من خلال الاستيطان والتهويد. 

وقالت في بيان في الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى، إن "حريق الأقصى أحرق قلوبنا ولكن المقاومة ردت عليه بتحويل حياة الصهاينة والمستوطنين إلى جحيم حتى التحرير". 

وأكدت الفصائل إن "المقاومة هي خيار شعبنا لنيل حقوقنا الثابتة، ونبارك العمليات البطولية المستمرة في الضفة والقدس". 

وشددت على أن "الكيان الصهيوني ليس له حق على ذرة تراب من أرضنا المحتلة، وصراعنا معه مستمر". 

وقالت الفصائل إن "على كل أحرار أمتنا العربية والإسلامية دعم مقاومة شعبنا الفلسطيني على قاعدة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية".

وتابعت: "على أمتنا العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها في تحرير أرضنا وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة"، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الجريمة في داخل أراضي عام 48 والتي تهدف لتهجير شعبنا لصالح الاستيطان.

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