كتائب الأقصى تتبنى عملية مستوطنة (كريات أربع) قرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة (فتح)، الإثنين، مسؤليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار في محيط مستوطنة (كريات أربع)، قرب الخليل، والتي قتل فيها مستوطنة إسرائيلية وأصيب آخر.وقالت كتائب الأقصى، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: أن هذه العملية تأتي "رداً طبيعياً علي جرائم الاحتلال وغطرسته. ونؤكد لأبناء شعبنا بأن العملية تأتي في ذكري إحراق المسجد الاقصى عام 1969م لنعيد للذاكرة جرائم العدو الصهيوني".وبحسب (القناة 14) الإسرائليلية، فإن "المنفذين اقتربوا بمركبتهم من المركبة الإسرائيلية التي سارت على شارع 60 جنوب الخليل، واستهدفوها بإطلاق النار من مسافة قصيرة بواسطة عشرات الرصاصات من سلاح آلي".وأضافت أن "العملية نفذت عندما سارت مركبة المستوطنين ببطء قبل منعطف في الطريق؛ وأسفرت العملية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن بجراح حرجة جداً".وأشارت القناة إلى أن "طفلة (ست سنوات) كانت تتواجد بمركبة المستوطنين ولم تصب بأذى، حيث تجنب منفذ العملية إطلاق الرصاص على طفلة المستوطنين".من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 25 عياراً نارياً أطلقها منفذو عملية الخليل، 22 منها أصابت المركبة الإسرائيلية بشكل مباشر.