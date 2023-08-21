شؤون فلسطينية

صور.. إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

صور.. إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة
جانب من المواجهات شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق، اليوم الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مواطناً أصيب بالرصاص وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال عشرات المواطنين الذين خرجوا في تظاهرة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المقدسات والأسرى، على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأضاف أن المصاب نقل إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، عبر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت للمشاركة في الفعالية الجماهيرية على أرض ملكة شرق المدينة، نصرة للمسجد الأقصى.


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