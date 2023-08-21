"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بهنغاريا

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية، في مقر الوزارة، اليوم، اجتماعاً توجيهياً للطلبة الفلسطينيين المقبولين في المنح الدراسية المُقدّمة من الحكومة الهنغارية لمختلف الدرجات العلمية للعام 2023م.جاء ذلك بحضور مدير عام المنح والخدمات الطلابية د. شادي الحلو، وسفير فلسطين لدى هنغاريا د. فادي الحسيني، ومساعدة رئيس البعثة الهنغارية في فلسطين كريستينا توث.ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لإجراءات قبول الطلبة في هذه المنح، بتسليمهم للوثائق المطلوبة وترتيب سفرهم بعد حصولهم على التأشيرة.بدوره، نقل الحلو للحضور تحيّات وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس، مُوجِّها للطلبة النصائح والإرشادات التي تُسهِّل ظروف دراستهم الجامعية في البلد المستضيف، وآليات التواصل التي من شأنها تعزيز الصورة الإيجابية عن فلسطين وطلبتها؛ باعتبارهم سفراء لدولة فلسطين في هنغاريا.كما حث الطلبة على نقل صورة إيجابية عن فلسطين، بالجد والاجتهاد في سبيل الحصول على شهادتهم الجامعية، حتى يعودوا بالفائدة على بلدهم فلسطين، كما ذكرهم بواجباتهم الإنسانية والوطنية والأخلاقية التي عليهم العمل بها.من جانبه، أكد السفير الحسيني تقديم السفارة كافة التسهيلات للطلبة، وأن طواقم السفارة على استعداد تم ودائم لتقديم أية مساعدة يحتاجها أي طالب، مثمناً دعم هنغاريا للطلبة الفلسطينيين، شاكراً وزارة "التعليم العالي" ومتابعتها لكافة إجراءات المنح الدراسية، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح.وأشار الحسيني إلى أنه سيتم استقبال الطلبة فور وصولهم إلى هنغاريا، وتوجيههم إلى أماكن دراستهم.من جانبها، أكدت مساعدة رئيس البعثة الهنغارية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان التحاق الطلبة في الجامعات التي تم قبولهم فيها، مثمنةً التواصل والتعاون الفعّال من طرف وزارة التعليم العالي والسفارة الفلسطينية.