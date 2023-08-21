طالع: قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

رام الله - دنيا الوطنصادق مجلس الوزراء، على الإحالة النهائية لمشروع الترميز الموجه لتأهيل الشباب في المجالات التكنولوجية.كما قرر خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين، في رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بمشروع قرار بقانون بشأن تعديل العقوبات رقم (16) لعام 1960م.وقرر تشكيل لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي في أراضي كفر قدوم لدعم صمود المواطنين وتشجيع الاستثمار في محافظة قلقيلية.وصادق على عدد من المشاريع الإنشائية في مخيم نور شمس، وتخصيص مبلغ مالي لدعم المواطنين في السفوح الشرقية، وتكليف وزيري المالية والاقتصاد الوطني لاستكمال إجراءات استملاك الأراضي في المنطقة الصناعية في ترقوميا والتنسيق بذلك مع صندوق الاستثمار.ووافق مجلس الوزراء على إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم وموافقة قادة وحداتهم.وقدم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عرضاً لما قدمته الحكومة من مساعدات للعائلات التي تتلقى المساعدات من الوزارة في الضفة والقطاع، رغم الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها بالتعاون مع الشركاء الدوليين الذين لم يتمكنوا من تغطية كامل الدفعة للمساعدات النقدية حيث شملت الدفعة 109 آلاف أسرة بقيمة 107 ملايين شيقل، وبلغ عدد المستفيدين منها في المحافظات الجنوبية 74 ألف أسرة، والمحافظات الشمالية، 34,336 أسرة.وأشار مجدلاني إلى أن الحكومة أسهمت بالدفعة، رغم شح الإمكانيات لديها للحفاظ على الحد الأدنى من احتياجات الأسر المستفيدة.