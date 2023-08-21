صندوق إقراض الطلبة: تمديد فترة توقيع الكمبيالات للاستفادة من القروض الدراسية للفصل الدراسي الثاني



وقال الصندوق في بيان له، إن على الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض والمدققة طلباتهم الدخول لحساباتهم الالكترونية الخاصة بهم على موقع الخدمات الالكترونية للصندوق (https://eservices.iqrad.edu.ps) لفحص الاستفادة من القرض، وفي حال الاستفادة إجراء الموافقة الإلكترونية على القرض، ومن ثم التوجه للمكان المخصص في المؤسسة التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض.



