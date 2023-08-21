صندوق إقراض الطلبة: تمديد فترة توقيع الكمبيالات للاستفادة من القروض الدراسية للفصل الدراسي الثاني
يعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، عن تمديد فترة توقيع الكمبيالات للاستفادة من القروض الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2022-2023، وذلك لغاية يوم الخميس الـ 31 آب/أغسطس الجاري.
وقال الصندوق في بيان له، إن على الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض والمدققة طلباتهم الدخول لحساباتهم الالكترونية الخاصة بهم على موقع الخدمات الالكترونية للصندوق (https://eservices.iqrad.edu.ps) لفحص الاستفادة من القرض، وفي حال الاستفادة إجراء الموافقة الإلكترونية على القرض، ومن ثم التوجه للمكان المخصص في المؤسسة التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض.
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