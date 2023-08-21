شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: (حماس) تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المسيرات المصنعة بغزة

صحيفة إسرائيلية: (حماس) تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المسيرات المصنعة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الإثنين، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الطائرات المسيرة المصنعة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن الحركة تطلق المسيرات وتدرك أن جيش الاحتلال سيعمل على اسقاطها، من أجل دراسة القدرات الدفاعية الإسرائيلية، كجزء من جهود تعاظم القوة في هذا المجال.

وبينت الصحيفة، أن إطلاق المسيرات يأتي كجزء من الاستعدادات للمواجهة المقبلة مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن (حماس) مستعدة لخسارة بعض المسيرات في هذا الإطار.

وأعلن جيش الاحتلال، اعتراض طائرة مسيرة في سماء قطاع غزة، اليوم الإثنين، ويعد ذلك الحادث الثاني، خلال 24 ساعة.

وأضاف، متحدث باس جيش الاحتلال: "أنه تم تفعيل القبة الحديدية نحو قطعة جوية مجهولة فوق قطاع غزة".

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