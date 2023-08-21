دولي

في أعقاب عمليتي إطلاق النار.. كابينت الإسرائيلي يُقرر عقد اجتماع الأحد المقبل

في أعقاب عمليتي إطلاق النار.. كابينت الإسرائيلي يُقرر عقد اجتماع الأحد المقبل
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) يُقرر عقد اجتماعه يوم الأحد المقبل.

وفي قرار جديد لجيش الاحتلال، قال المتحدث باسمه إنه سيتم "تعزيز القوات العاملة في مناطق الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين اعتبارًا من اليوم".

جاء ذلك في أعقاب عمليتي إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، و(كريات أربع) شمال الخليل، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقتل اثنان وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق النار التي شهدتها بلدة حوارة السبت الماضي، فيما قتلت إسرائيلية وأصيب آخر، في عملية أخرى شهدتها مستوطنة (كريات أربع) اليوم.

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