وزير أردني: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون دائماً للاعتقال والإبعاد والضرب والمضايقات

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، إنّ موظفي المسجد الأقصى يتعرضون دائما للاعتقال والإبعاد والضرب والمضايقات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية اليوم الاثنين، لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، أن الاقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى، وأعداد المتطرفين بتزايد، حيث يتم ممارسة طقوس عبادة لم تكن في السابق.وأشار، إلى أن الاقتحامات والمضايقات التي تحصل بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية تدنس المسجد الأقصى من داخله أحيانا.وبين الخلايلة، أن قرابة 850 موظفا في أوقاف القدس من حراس وعاملين وأئمة وخطباء، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي، يحاول فرض واقع جديد فيه تقسيم زماني ومكاني.