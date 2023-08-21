صورة.. الكشف عن هوية قتيلة عملية إطلاق النار في كريات أربع





وقتلت إسرائيلية وأصيب آخر بجراح حرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (كريات أربع) فيما تمكن منفذ العملية من الفرار.





والقتيلة هي "بت شيفع نجري" من سكان مستوطنة (بيت حجاي).













ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل أولية عن عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل، صباح الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية، وإصابة آخر بجراح حرجة.





وبحسب (القناة 14) الإسرائليلية، فإن "المنفذين اقتربوا بمركبتهم من المركبة الإسرائيلية التي سارت على شارع 60 جنوب الخليل، واستهدفوها بإطلاق النار من مسافة قصيرة بواسطة عشرات الرصاصات من سلاح آلي".





وأضافت أن "العملية نفذت عندما سارت مركبة المستوطنين ببطء قبل منعطف في الطريق؛ وأسفرت العملية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن بجراح حرجة جداً".





وأشارت القناة إلى أن "طفلة (ست سنوات) كانت تتواجد بمركبة المستوطنين ولم تصب بأذى، حيث تجنب منفذ العملية إطلاق الرصاص على طفلة المستوطنين".





من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 25 عياراً نارياً أطلقها منفذو عملية الخليل، 22 منها أصابت المركبة الإسرائيلية بشكل مباشر.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، هوية وصورة قتيلة عملية إطلاق النار في كريات أربع شمال مدينة الخليل.