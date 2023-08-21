شؤون فلسطينية

في ذكرى إحراقه.. مفتي القدس يدعو المواطنين لشد الرحال للمسجد الأقصى

في ذكرى إحراقه.. مفتي القدس يدعو المواطنين لشد الرحال للمسجد الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعا الشيخ محمد حسين المفتي- العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك – المواطنين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإعماره؛ وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لإحراقه على يد سلطات الاحتلال.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه رغم مرور (54) عاماً على إخماد الحريق؛ فإنه ما زال مشتعلاً في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وذلك في ظل استمرار عمليات التهويد، التي انطلقت من حارة المغاربة الملاصقة للمسجد الأقصى في الأيام الأولى لاحتلال المدينة، وإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعبأ بالمقدسات الإسلامية، وما يتم في القدس من اقتحامات وحفريات وتغيير لأسماء الشوارع العربية واستبدالها بأسماء عبرية، إضافة إلى الاستيلاء على منازل المواطنين المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك محاولة لفرض أمر واقع تهويدي، وبين سماحته أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذا كله إلى تنفيذ مخطط المستوطنين المتطرفين الرامي لوضع اليد على المسجد الأقصى المبارك، وهو تنفيذ عملي لمؤامرات التقسيم الزماني والمكاني، ويندرج في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه السلطات المحتلة ومتطرفوها للمس بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إطباق السيطرة عليهما، وبناء الهيكل المزعوم، لا سمح الله.

وحذر من تداعيات هذا العدوان ونشوب حرب دينية شعواء، مشيراً إلى أن هذا المسجد بساحاته وأروقته هو ملك للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونه، وأن أهل فلسطين الذين هبوا لإطفاء الحريق سنة 1969م، ودافعوا عن المسجد الأقصى بالغالي والنفيس، فإنهم سوف يبقون السدنة والحراس الأوفياء لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها كافة.

 ودعا المواطنين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بضرورة شد الرحال إليه وإعماره على مدار العام، وناشد سماحته العرب والمسلمين وزعماءهم وحكوماتهم ودولهم والمؤسسات والمنظمات الدولية ألا تقف موقف المتفرج من مسلسل تهويد المدينة المقدسة والمس بالمسجد الأقصى المبارك؛ لأن هذا المسجد أمانة في أعناق المسلمين جميعاً.

أخبار ذات صلة

صورة.. الكشف عن هوية قتيلة عملية إطلاق النار في كريات أربع

صورة.. الكشف عن هوية قتيلة عملية إطلاق النار في كريات أربع

صور.. إعادة بناء مقر وزارة العمل بغزة

صور.. إعادة بناء مقر وزارة العمل بغزة

الديمقراطية تدعو للنفير العام وتصعيد المقاومة

الديمقراطية تدعو للنفير العام وتصعيد المقاومة

في ذكرى إحراقه.. مفتي القدس يدعو المواطنين لشد الرحال للمسجد الأقصى

في ذكرى إحراقه.. مفتي القدس يدعو المواطنين لشد الرحال للمسجد الأقصى

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

الخارجية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان

الخارجية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان

إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل أولية عن عملية إطلاق النار قرب الخليل

إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل أولية عن عملية إطلاق النار قرب الخليل

اشتية: طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن الإجرام سيستمر

اشتية: طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن الإجرام سيستمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو للنفير العام وتصعيد المقاومة

الديمقراطية تدعو للنفير العام وتصعيد المقاومة

الخارجية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان

الخارجية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان

جلسة استماع حول &quot;الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية&quot;

جلسة استماع حول "الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية"

صور.. الحكومة تعلن حزمة من المشاريع الزراعية في محافظة الخليل

صور.. الحكومة تعلن حزمة من المشاريع الزراعية في محافظة الخليل

قطاع غزة: خمس إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة المرور تُصدر تنويهاً بشأن شارع المنصورة شرق غزة

شرطة المرور تُصدر تنويهاً بشأن شارع المنصورة شرق غزة

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بلدة بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بلدة بورين جنوب نابلس

منوعات

بعد تحذيره سابقاً.. التعليق الأول لنقابة الموسيقيين على ظهور محمد رمضان عارياً بحفله الأخير

بعد تحذيره سابقاً.. التعليق الأول لنقابة الموسيقيين على ظهور محمد رمضان عارياً بحفله الأخير

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

طلاق ضحى ومكس رسمياً يتصدّر الترند في العالم العربي

طلاق ضحى ومكس رسمياً يتصدّر الترند في العالم العربي

فيديو: داليدا خليل تظهر مجدداً وترقص على أنغام حفل عمرو دياب الأخير

فيديو: داليدا خليل تظهر مجدداً وترقص على أنغام حفل عمرو دياب الأخير

رقم خيالي.. كم بلغ سعر ساعة الذهب التي ارتداها عمرو دياب بحفل لبنان؟

رقم خيالي.. كم بلغ سعر ساعة الذهب التي ارتداها عمرو دياب بحفل لبنان؟

صور: الإعلامية أسماء إبراهيم تبهر الجمهور بإطلالة مستوحاة من باربي

صور: الإعلامية أسماء إبراهيم تبهر الجمهور بإطلالة مستوحاة من باربي

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب &quot;صوت مصر&quot;؟

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب "صوت مصر"؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

عربي

اليمن: جماعة الحوثي تستعد لعقد جولة &quot;حاسمة&quot; من المفاوضات مع الحكومة

اليمن: جماعة الحوثي تستعد لعقد جولة "حاسمة" من المفاوضات مع الحكومة

الأردن: لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

الأردن: لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

قناة كان: السلطات المصرية تعتقل إسرائيلياً في سيناء

قناة كان: السلطات المصرية تعتقل إسرائيلياً في سيناء