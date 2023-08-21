مباشر | تغطية صحفية: مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح حرجة بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل أولية عن عملية إطلاق النار قرب الخليل

إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل أولية عن عملية إطلاق النار قرب الخليل
من موقع عملية إطلاق النار في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل أولية عن عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل، صباح الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية، وإصابة آخر بجراح حرجة.

وبحسب (القناة 14) الإسرائليلية، فإن "المنفذين اقتربوا بمركبتهم من المركبة الإسرائيلية التي سارت على شارع 60 جنوب الخليل، واستهدفوها بإطلاق النار من مسافة قصيرة بواسطة عشرات الرصاصات من سلاح آلي".

وأضافت أن "العملية نفذت عندما سارت مركبة المستوطنين ببطء قبل منعطف في الطريق؛ وأسفرت العملية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن بجراح حرجة جداً".

وأشارت القناة إلى أن "طفلة (ست سنوات) كانت تتواجد بمركبة المستوطنين ولم تصب بأذى، حيث تجنب منفذ العملية إطلاق الرصاص على طفلة المستوطنين".

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 25 عياراً نارياً أطلقها منفذو عملية الخليل، 22 منها أصابت المركبة الإسرائيلية بشكل مباشر.

وفي أعقاب العملية، استدعى جيش الاحتلال مروحيات عسكرية تشارك في عمليات التمشيط التي تجريها قواته بمحاولة لتحديد مكان منفذ العملية، فيما تم إغلاق جميع مداخل مدينة الخليل.

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