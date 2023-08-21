مباشر | تغطية صحفية: مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح حرجة بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

شؤون فلسطينية

جلسة استماع حول "الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية"

جلسة استماع حول "الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية"
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح يوم الخميس 17 آب/ أغسطس 2023، جلسة استماع هامة تحت عنوان "الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية تحديات وتطلعات "، وذلك في إطار مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في قطاع غزة المنفذ من قبل جمعية منتدى التواصل، بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية.

تجمع الشباب والقيادات المحلية

شهدت الجلسة مشاركة واسعة من الشباب وخاصة أعضاء المجلس الشبابي المنتخب في بلدية البريج، وذلك بحضور عدد من القيادات المحلية والمسؤولين الرسميين. تهدف هذه الجلسة إلى توفير منصة مفتوحة للشباب المنتخب للتعبير عن تطلعاتهم وآرائهم حول التحديات والفرص التي يواجهونها في دورهم كقادة تغيير في الهيئات المحلية.

مناقشات مثمرة وتبادل مفيد

تخللت الجلسة مناقشات مثمرة وحوارات مفتوحة حول مواضيع متعددة، بدءًا من تحديات تمثيل الشباب في الهيئات المحلية وصولاً إلى دورهم في تعزيز التغيير الإيجابي في المجتمع. تم تبادل الخبرات والآراء بشكل بنّاء، حيث أعرب الشباب عن تفاؤلهم وحماسهم لتحقيق تطلعاتهم ومساهمة فعالة في تطوير القطاع.

في بداية اللقاء عرض منتدى التواصل نتائج استبيان حول قياس رضى الجمهور عن أداء البلدية (بطاقة مواطن) وتحديد نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة، ومستوى رضى الجمهور عنها.

ومن جهته تقدم م. أيمن الدويك بخالص الشكر من جميع أهالي البريج بكافة شرائحه على جهودهم وتعاونهم مع البلدية خلال تقديم الخدمة، والذي بدوره انعكس على توفير الوقت والجهد وتسهيل وصولها لهم.

تعزيز المشاركة والتغيير:

من جانبه، أكد رئيس المجلس الشبابي المنتخب م. عبد الحكيم عوض، على أهمية دور الشباب في تعزيز المشاركة المدنية والسياسية، وشجب تعزيز المبادرات والبرامج التي تعزز من قدراتهم وتمكينهم لتحقيق التغيير المستدام في المجتمع.

استمرار الجهود:

تعد هذه الجلسة الثامنة ضمن سلسلة من الأنشطة وورش العمل التي ستُنظم ضمن مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في قطاع غزة. من المتوقع أن تسهم هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الشباب المنتخب والجهات المحلية، وتعزيز دورهم في صياغة سياسات وبرامج تخدم مصلحة المجتمع.

الختام:

تعكس هذه الجلسة التزامًا قويًا بتمكين الشباب وتمثيلهم في الهيئات المحلية، وتأكيدًا على أهمية دورهم الفعال في التغيير والتنمية. من المتوقع أن تحمل الجلسة آفاقًا جديدة للتعاون والتفاعل البناء بين الشباب.
















أخبار ذات صلة

الخارجية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان

الخارجية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان

إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل أولية عن عملية إطلاق النار قرب الخليل

إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل أولية عن عملية إطلاق النار قرب الخليل

اشتية: طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن الإجرام سيستمر

اشتية: طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن الإجرام سيستمر

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في الجزائر بمجال الماجستير

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في الجزائر بمجال الماجستير

جلسة استماع حول &quot;الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية&quot;

جلسة استماع حول "الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية"

تعليق حماس على عملية إطلاق النار جنوب الخليل

تعليق حماس على عملية إطلاق النار جنوب الخليل

فيديو.. مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح حرجة بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

فيديو.. مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح حرجة بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

صور.. الحكومة تعلن حزمة من المشاريع الزراعية في محافظة الخليل

صور.. الحكومة تعلن حزمة من المشاريع الزراعية في محافظة الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان

الخارجية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان

جلسة استماع حول &quot;الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية&quot;

جلسة استماع حول "الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية"

صور.. الحكومة تعلن حزمة من المشاريع الزراعية في محافظة الخليل

صور.. الحكومة تعلن حزمة من المشاريع الزراعية في محافظة الخليل

قطاع غزة: خمس إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بلدة بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بلدة بورين جنوب نابلس

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

بيت لحم: حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة تطال ستة مواطنين

بيت لحم: حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة تطال ستة مواطنين

منوعات

بعد تحذيره سابقاً.. التعليق الأول لنقابة الموسيقيين على ظهور محمد رمضان عارياً بحفله الأخير

بعد تحذيره سابقاً.. التعليق الأول لنقابة الموسيقيين على ظهور محمد رمضان عارياً بحفله الأخير

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

طلاق ضحى ومكس رسمياً يتصدّر الترند في العالم العربي

طلاق ضحى ومكس رسمياً يتصدّر الترند في العالم العربي

فيديو: داليدا خليل تظهر مجدداً وترقص على أنغام حفل عمرو دياب الأخير

فيديو: داليدا خليل تظهر مجدداً وترقص على أنغام حفل عمرو دياب الأخير

رقم خيالي.. كم بلغ سعر ساعة الذهب التي ارتداها عمرو دياب بحفل لبنان؟

رقم خيالي.. كم بلغ سعر ساعة الذهب التي ارتداها عمرو دياب بحفل لبنان؟

صور: الإعلامية أسماء إبراهيم تبهر الجمهور بإطلالة مستوحاة من باربي

صور: الإعلامية أسماء إبراهيم تبهر الجمهور بإطلالة مستوحاة من باربي

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بجمبوست مشجّر والجمهور يغازلها

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

فيديو: رومانسية زوج أحلام الشامسي خلال حفل السعودية تتصدّر الترند

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب &quot;صوت مصر&quot;؟

ماذا علّقت أنغام على جدل لقب "صوت مصر"؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

ما حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟

عربي

اليمن: جماعة الحوثي تستعد لعقد جولة &quot;حاسمة&quot; من المفاوضات مع الحكومة

اليمن: جماعة الحوثي تستعد لعقد جولة "حاسمة" من المفاوضات مع الحكومة

الأردن: لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

الأردن: لجنة فلسطين النيابية تجتمع اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

قناة كان: السلطات المصرية تعتقل إسرائيلياً في سيناء

قناة كان: السلطات المصرية تعتقل إسرائيلياً في سيناء