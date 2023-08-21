جلسة استماع حول "الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية"

رام الله - دنيا الوطنانطلقت صباح يوم الخميس 17 آب/ أغسطس 2023، جلسة استماع هامة تحت عنوان "الشباب المنتخب: قادة التغيير في الهيئات المحلية تحديات وتطلعات "، وذلك في إطار مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في قطاع غزة المنفذ من قبل جمعية منتدى التواصل، بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية.تجمع الشباب والقيادات المحليةشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الشباب وخاصة أعضاء المجلس الشبابي المنتخب في بلدية البريج، وذلك بحضور عدد من القيادات المحلية والمسؤولين الرسميين. تهدف هذه الجلسة إلى توفير منصة مفتوحة للشباب المنتخب للتعبير عن تطلعاتهم وآرائهم حول التحديات والفرص التي يواجهونها في دورهم كقادة تغيير في الهيئات المحلية.مناقشات مثمرة وتبادل مفيدتخللت الجلسة مناقشات مثمرة وحوارات مفتوحة حول مواضيع متعددة، بدءًا من تحديات تمثيل الشباب في الهيئات المحلية وصولاً إلى دورهم في تعزيز التغيير الإيجابي في المجتمع. تم تبادل الخبرات والآراء بشكل بنّاء، حيث أعرب الشباب عن تفاؤلهم وحماسهم لتحقيق تطلعاتهم ومساهمة فعالة في تطوير القطاع.في بداية اللقاء عرض منتدى التواصل نتائج استبيان حول قياس رضى الجمهور عن أداء البلدية (بطاقة مواطن) وتحديد نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة، ومستوى رضى الجمهور عنها.ومن جهته تقدم م. أيمن الدويك بخالص الشكر من جميع أهالي البريج بكافة شرائحه على جهودهم وتعاونهم مع البلدية خلال تقديم الخدمة، والذي بدوره انعكس على توفير الوقت والجهد وتسهيل وصولها لهم.تعزيز المشاركة والتغيير:من جانبه، أكد رئيس المجلس الشبابي المنتخب م. عبد الحكيم عوض، على أهمية دور الشباب في تعزيز المشاركة المدنية والسياسية، وشجب تعزيز المبادرات والبرامج التي تعزز من قدراتهم وتمكينهم لتحقيق التغيير المستدام في المجتمع.استمرار الجهود:تعد هذه الجلسة الثامنة ضمن سلسلة من الأنشطة وورش العمل التي ستُنظم ضمن مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في قطاع غزة. من المتوقع أن تسهم هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الشباب المنتخب والجهات المحلية، وتعزيز دورهم في صياغة سياسات وبرامج تخدم مصلحة المجتمع.الختام:تعكس هذه الجلسة التزامًا قويًا بتمكين الشباب وتمثيلهم في الهيئات المحلية، وتأكيدًا على أهمية دورهم الفعال في التغيير والتنمية. من المتوقع أن تحمل الجلسة آفاقًا جديدة للتعاون والتفاعل البناء بين الشباب.