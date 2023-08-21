مباشر | تغطية صحفية: مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح حرجة بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

شؤون فلسطينية

تعليق حماس على عملية إطلاق النار جنوب الخليل

تعليق حماس على عملية إطلاق النار جنوب الخليل
من موقع عملية إطلاق النار في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل، صباح الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح حرجة.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تضرب من جديد بكل قوة وتحدي في شمال الضفة ووسطها واليوم في جنوبها".

وأضافت: "هذه العملية تأتي في سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد مقدساتنا وضد المشاريع الصهيونية الاستيطانية في القدس والضفة".

وتابعت الحركة، أن "الشباب المقاتل في الضفة الغربية قادر على تجاوز كل المنظومة الأمنية الصهيونية بالرغم من حالة الاستنفار"، مؤكداً أن "هذا الفعل الفدائي سيتواصل ويتطور حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا".

وقالت "شعبنا ومقاومته سيواصل دفاعه عن المسجد الاقصى المبارك وهويته الاسلامية العربية الفلسطينية، ولن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته في القدس والأقصى".

بدوره، قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة (حماس)، إن "عملية إطلاق النار في الخليل تتزامن مع الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى في رسالة تحذير مجدداً على أن الأقصى خط أحمر ومحاولة هدمه ستفجر المنطقة برمتها".

وأضاف القانوع: "تصاعد عمليات المقاومة البطولية في حوارة والخليل وسبقها الأغوار وتل أبيب ومختلف أرجاء الضفة هو تأكيد على جاهزية شعبنا لحماية المسجد الأقصى وإفشال محاولات هدمه وبناء الهيكل الموهوم".

وتابع، أن "عمليات المقاومة تثبت من جديد فشل المنظومة الأمنية الصهيونية وقدرة المقاومة على ضرب الاحتلال الصهيوني في كل مكان".

وأردف: "نحيي أبطال المقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية الذي يواصلون ضرباتهم ضد المحتل الغاصب وقطعان مستوطنيه بالرغم من عمليات الاغتيال والاعتقال والملاحقات المستمرة".

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