اليمن: جماعة الحوثي تستعد لعقد جولة "حاسمة" من المفاوضات مع الحكومة

رام الله - دنيا الوطنقالت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الأحد، إنها تجري ترتيبات لعقد جولة "حاسمة" من المفاوضات مع الحكومة.وقال عضو فريق المفاوضات في الجماعة، عبد الملك العجري، إنه "يجري الترتيب لجولة مفاوضات قادمة نسعى أن تكون حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني، لا سيما الاستحقاقات الإنسانية لأن استمرارها هو استمرار للحرب بشكل آخر"، حسب ما نقلت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين.يشار إلى أن وفداً عمانياً غادر صنعاء إلى مسقط، بعد مباحثات مع قيادة الحوثيين، استمرت أربعة أيام.كما وصل الخميس الماضي، الوفد العماني إلى صنعاء، في زيارة من أجل التباحث مع قيادة الحوثيين لاستئناف المفاوضات لحل أزمة اليمن.