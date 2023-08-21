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دولي

تحاكي "سيناريو حرب شاملة".. بدء مناورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

تحاكي "سيناريو حرب شاملة".. بدء مناورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
خلال مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت اليوم الاثنين مناورات عسكرية سنوية، تحاكي سيناريو حرب شاملة، بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، 

المناورات التي تستمر 11 يوماً، تأتي رداً على تهديدات كوريا الشمالية النووية، وتزامناً مع إشراف زعيم بيونج يانج على إطلاق صواريخ كروز.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أنّ قراصنة يُشتبه في انتمائهم إلى بيونغ يانغ شنّوا هجمات سيبرانية ضدّ موظّفين يعملون في التدريبات العسكرية المشتركة.

يأتي ذلك فيما قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الاثنين، إن التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان سيزداد قوة إذا زادت تهديدات كوريا الشمالية، وفق ما نقل موقع (العربية).

وصرح يون بذلك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام من مشاركته في محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان، إذ اتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي.

وقال يون، خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة: "بنية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية"، مشيرا إلى ما أطلق عليه "بدء عصر جديد" في علاقات الدول الثلاث.

وكانت القمة التي عقدت في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأميركية أول اجتماع قائم بذاته بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إذ تسعى البلدان الثلاثة لإظهار الوحدة في مواجهة القوة المتزايدة للصين والتهديدات النووية من كوريا الشمالية.

وقال يون إن التعاون الثلاثي لا يستثني الدول الأخرى، مضيفا أنه سيسهم في الحرية والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن إطلاق صواريخ كروز يهدف إلى التحقق من "القدرات القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية".

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