صور.. الحكومة تعلن حزمة من المشاريع الزراعية في محافظة الخليل





جاء ذلك بمشاركة وزير العدل د.محمد شلالدة ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان و جميل رشدي نائب المحافظ لشؤون شمال الخليل ونبيل ابو قبييطه امين سر اقليم فتح في يطا وممثلين عن القوى السياسية في مختلف الاقاليم.





وتضمنت المشاريع شق طرق زراعية وتأهيل واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي وحفر وتأهيل مجموعة كبيرة من الآبار وإقامة مشتل ومحميات رعوية و شبكات وخزانات مياه وتأهيل معرشات العنب وتوزيع بذار علفية وشوادر وحقائب زراعية ومعدات تصنيع ألبان وتسليم شيكات مالية لعدد من المستفيدين من مشروع الآبار الزراعية بحضور عدد من المؤسسات الشريكة الدولية والمحلية، ومنظمة (فاو) ونحن العالم والعمل ضد الجوع، و مؤسسة معا ومركز أبحاث الأراضي، كما استمع الوفد الحكومي إلى الصعوبات التي تعاني منها هذه التجمعات نظرا لما تتعرض له من جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وأشاد الوفد بصمود سكان هذه التجمعات.











رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الزراعة، رياض عطاري، مجموعة من المشاريع التنموية في محافظة الخليل شملت منطقة ترقوميا ومسافر يطا وحلحول وسعير والشيوخ وعددا من التجمعات البدوية والزراعية (الطيبة ، الهردش، ابو طي، خلة الميه والزويديين، الدقيقه، خربة عقل والقانوب).